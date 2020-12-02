The Hockey News: Маккиннон возглавил топ-50 игроков НХЛ, Панарин выше Кучерова и Овечкина

Форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон возглавил список 50 лучших игроков НХЛ на данный момент, составленный журналом The Hockey News. Также в тройку вошли Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз») и Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»).

Лучшим из россиян стал форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, занявший четвёртое место. Всего в списке оказалось пять игроков из России, причём все попали в топ-20. Обладатель Кубка Стэнли-2020 в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров расположился на 10-м месте, а капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин замкнул топ-15.

Полностью топ-50 выглядит следующим образом:



1. Нэтан Маккинон («Колорадо»)

2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)

3. Сидни Кросби («Питтсбург»)

4. Артемий Панарин («Рейнджерс»)

5. Давид Пастрняк («Бостон»)

6. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)

7. Виктор Хедман («Тампа-Бэй»)

8. Элиас Петтерссон («Ванкувер»)

9. Брейден Пойнт («Тампа-Бэй»)

10. Никита Кучеров («Тампа-Бэй»)

11. Брэд Маршан («Бостон»)

12. Остон Мэттьюс («Торонто»)

13. Джек Айкел («Баффало»)

14. Патрик Кейн («Чикаго»)

15. Александр Овечкин («Вашингтон»)

16. Коннор Хеллебайк («Виннипег»)

17. Андрей Василевский («Тампа-Бэй»)

18. Евгений Малкин («Питтсбург»)

19. Роман Йози («Нэшвилл»)

20. Александр Барков («Флорида»)

21. Сет Джонс («Коламбус»)

22. Райан О’Райлли («Сент-Луис»)

23. Джон Карлсон («Вашингтон»)

24. Алекс Пьетранджело («Вегас»)

25. Марк Шайфли («Виннипег»)

26. Себастьян Ахо («Каролина»)

27. Митчелл Марнер («Торонто»)

28. Миро Хейсканен («Даллас»)

29. Марк Стоун («Вегас»)

30. Мэтью Барзал («Айлендерс»)

31. Патрис Бержерон («Бостон»)

32. Зак Веренски («Коламбус»)

33. Микко Рантанен («Колорадо»)

34. Джонатан Юбердо («Флорида»)

35. Кэри Прайс («Монреаль»)

36. Шон Кутюрье («Филадельфия»)

37. Туукка Раск («Бостон»)

38. Пьер-Люк Дюбуа («Коламбус»)

39. Джон Таварес («Торонто»)

40. Робин Ленер («Вегас»)

41. Джейккоб Слэвин («Каролина»)

42. Кайл Коннор («Виннипег»)

43. Ши Теодор («Вегас»)

44. Кейл Макар («Колорадо»)

45. Куинн Хьюз («Ванкувер»)

46. Патрик Лайне («Виннипег»)

47. Бо Хорват («Ванкувер»)

48. Мика Зибанеджад («Рейнджерс»)

49. Мэттью Ткачук («Калгари»)

50. Картер Харт («Филадельфия»)