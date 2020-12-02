Главный арбитр КХЛ объяснил эпизод с участием Прохоркина из матча «Динамо» — «Магнитка»

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов прокомментировал момент с участием форварда Николая Прохоркина в матче регулярного чемпионата КХЛ между «Динамо» и магнитогорским «Металлургом» (2:6).

В первом периоде нападающий магнитогорцев вынес шайбу из пустых ворот. Позже в интернете появился скриншот момента, во время которого шайба предположительно могла находиться в воротах.

«Это рабочая ситуация, по которой было принято оперативное решение. Арбитры в комнате системы видеогол моментально просмотрели момент, убедились, что шайба после броска игрока «Динамо» Никиты Попугаева не побывала в воротах, задев сетку с внешней стороны. Арбитры не стали прерывать матч для просмотра, чтобы не нарушать динамику игры», – сказал Анисимов, чьи слова были процитированы во время эфира «Спорт-экспресс».

В матче с «Динамо» Прохоркин выбил шайбу из-за линии ворот. Арбитры не зафиксировали гол