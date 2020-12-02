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Источник: канадский защитник Мёрфи перейдёт из «Куньлуня» в «Ак Барс»

Источник: канадский защитник Мёрфи перейдёт из «Куньлуня» в «Ак Барс»
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Куньлунь Ред Стар» Тревор Мёрфи продолжит карьеру в «Ак Барсе», сообщает «Спорт Бизнес Online». По информации издания, с 25-летним хоккеистом будет заключено соглашение до конца сезона. О сделке объявят в ближайшее время.

В нынешнем регулярном чемпионате канадец провёл 17 матчей, в которых набрал 8 (0+8) очков при показателе полезности "-8" и 14 минутах штрафного времени. В среднем за матч Тревор проводит на льду 20 минут и 23 секунды. В минувшем сезоне канадец дебютировал в КХЛ. Канадский защитник провёл 60 матчей в регулярном чемпионате и набрал 27 (10+17) очков при полезности "-4" и 82 штрафных минутах.

Стоит заметить, что в команде Дмитрия Квартальнова на данный момент пять легионеров — это голкипер Адам Рейдеборн, защитник Микаэль Викстранд, а также форварды Стефан Да Коста, Патрис Кормье и Джастин Азеведу.

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