Александр Хованов признан лучшим новичком ноября в ВХЛ

Высшая хоккейная лига определила лауреатов ноября в номинациях «Лучший вратарь», «Лучший защитник», «Лучший нападающий», «Лучший новичок».
— Лучшим вратарём признан Дмитрий Лозебников (1998) из «Металлурга», который провёл в ноябре 10 матчей, одержав семь побед, три из которых сухие. Дмитрий отразил 93,3% бросков при коэффициенте надёжности 1,56.
— Лучшим защитником стал Кирилл Маслов (1994) также из «Металлурга», на счету которого в 11 встречах 7 (1+6) баллов при показателе полезности «+9». Один из голов Кирилла стал победным для команды.
— Лучшим нападающим стал форвард «Нефтяника» Михаил Мокин (1992). В семи матчах нападающий заработал 11 (5+6) очков при показателе полезности «+8». Михаил оформил хет-трик и дубль, а один из его голов стал победным для команды.
— Лучшим новичком* признан нападающий «Барса» Александр Хованов (2000). В восьми матчах он набрал 10 (2+8) очков при показателе полезности «0». В одном из матчей Александр оформил дубль.
*В номинации «Лучший новичок» может участвовать хоккеист в возрасте не старше 25 лет и проведший в лиге в предыдущих сезонах не более 20 матчей.
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