Стал известен расширенный состав молодёжной сборной Чехии для подготовки к МЧМ-2021

Федерация хоккея Чехии назвала имена игроков, приглашённых в тренировочный лагерь молодёжной сборной для подготовки к МЧМ-2021 в Эдмонтоне.

Голкиперы: Ян Беднарж, Ник Малик, Лукаш Паржик, Томаш Суханек и Шимон Заичек;

Защитники: Ондржей Балаш, Мартин Уго Гаш, Михал Градек, Владимир Кремлачек, Давид Иржичек, Карел Кликорка, Михал Крутил, Шимон Кубичек, Радек Кучерик, Ян Мицак, Даниель Пойзл, Адам Рутар, Иржи Сухрада и Станислав Свозил;

Нападающие: Мартин Беранек, Якуб Брабенец, Михал Гут, Иван Иван, Давид Индра, Филип Коффер, Мартин Ланг, Себастиан Малат, Радек Мужик, Ян Мышак, Адам Найман, Павел Новак, Йонас Петерек, Теодор Пыштек, Филип Прикрыл, Ондржей Пшеничка, Яромир Пытлик, Адам Рашка, Якуб Рыхловски, Мартин Рысави, Михал Теплы, Матей Томан и Давид Витоух.

Чешская команда сыграет в группе B. Соперниками сборной станут команды Швеции, России, США и Австрии. Все матчи пройдут на одной арене, поэтому каждый день будет не более трёх матчей, которые не пересекутся по времени.