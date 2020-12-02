Рижское «Динамо» заключило полноценный контракт с нападающим Глебом Зыряновым
Рижское «Динамо» заключило полноценный контракт с нападающим Глебом Зыряновым, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано до конца сезона. Ранее игрок находился в клубе на просмотровом контракте.
Нынешний сезон 28-летний Зырянов начинал в «Куньлунь Ред Стар». В 10 матчах регулярного чемпионата КХЛ Глеб забросил две шайбы, заработав показатель полезности "-5" и набрав 10 минут штрафного времени. В среднем за матч российский форвард проводил на льду 13 минут и 32 секунды.
За рижский клуб Глеб провёл шесть матчей, в которых забросил четыре шайбы, заработав полезность «+1» и набрав четыре минуты штрафного времени.
Скудра — о будущем Зырянова: четыре гола в шести матчах. Несложное решение для нас
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