Рижское «Динамо» заключило полноценный контракт с нападающим Глебом Зыряновым, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано до конца сезона. Ранее игрок находился в клубе на просмотровом контракте.

Нынешний сезон 28-летний Зырянов начинал в «Куньлунь Ред Стар». В 10 матчах регулярного чемпионата КХЛ Глеб забросил две шайбы, заработав показатель полезности "-5" и набрав 10 минут штрафного времени. В среднем за матч российский форвард проводил на льду 13 минут и 32 секунды.

За рижский клуб Глеб провёл шесть матчей, в которых забросил четыре шайбы, заработав полезность «+1» и набрав четыре минуты штрафного времени.