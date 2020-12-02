Шведский журналист: ЧМ-2021 не стоит проводить в стране, которой управляет диктатор

Шведский журналист Hockeysverige.se Симон Хольм высказался о перспективе провести ЧМ-2021 в Беларуси.



«Что в шведском обществе думают по поводу дебатов о месте проведения следующего чемпионата мира по хоккею? Нам не нравится эта ситуация. Мы считаем, что неэтично ехать в Беларусь, когда там явно происходит революция. Проблема ещё и в пандемии.



Если чемпионат мира будет сыгран, его не стоит проводить в стране, которой управляет диктатор. Рад, что Латвия активно высказывается против совместного чемпионата с белорусами, это большой и храбрый шаг.



Высказывается ли как-то по этой ситуации руководство шведского хоккея? Да. Гарпенлёв, главный тренер сборной, сказал в интервью, что лично ему не хотелось бы ехать в Беларусь. Но всё зависит не от него, а от Андерса Ларссона, главы Шведской хоккейной ассоциации. Ларссон в этом плане больше похож на Рене Фазеля, он говорит, что стоит посмотреть, как будут развиваться события. Поэтому чётких ответов нет.



Почему ИИХФ до сих пор не может принять решение по месту проведения чемпионата? Думаю, дело в политике. Люди в ИИХФ и всех национальных хоккейных федерациях делают свою работу. К сожалению, эта работа, видимо, важнее прав человека.



Если не будет принято решение о переносе чемпионата из Минска, команды будут бойкотировать матчи в Беларуси? Я слышал такие слухи и надеюсь, что они правдивы. Лично я буду бойкотировать турнир, не буду писать о нём и не буду следить за ним каким-либо образом. Думаю, что я в этом не один. Те спортивные журналисты, с которыми я говорил, не хотят, чтобы матчи турнира проходили в Беларуси. Но я не знаю, что произойдёт дальше.



Будет ли сборная Швеции играть в Минске, если матчи не будут перенесены в другую страну? Всё зависит от Шведской хоккейной ассоциации, а они ещё не приняли финальное решение. Надеюсь, они поймут, что играть в Минске неэтично, и бойкотируют весь турнир, если его часть пройдёт в Беларуси», — приводит слова Хольма белорусская Tribuna.com.

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