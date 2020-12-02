Чемпионат Финляндии приостановлен из-за коронавируса

Чемпионат Финляндии по хоккею приостановлен на 16 дней из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба ХИФК.



Пауза в турнире будет длиться с 3 по 19 декабря. Все матчи, запланированные на этот период, перенесены и будут сыграны позднее. О новых датах отложенных матчей лига и команды объявят позже.



«Осенью мы проделали большую работу, чтобы обеспечить безопасность зрителей, игроков и сотрудников арен на матчах чемпионата. Сейчас, к сожалению, ситуация с вирусом в некоторых регионах изменилась к худшему, поэтому новые ограничения понятны. Тем не менее для нас финансово невозможно играть без зрителей. Мы надеемся, что ситуация с коронавирусом быстро будет взята под контроль и мы сможем отыграть полноценный регулярный чемпионат», — приводит слова главы совета директоров лиги Хейкки Хилтунена пресс-служба ХИФК.