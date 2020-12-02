Шесть игроков «Салавата» не допущены до матча с «Йокеритом» властями Хельсинки

«Салават Юлаев» объявил состав на гостевую встречу с финским «Йокеритом», сообщается на официальной странице уфимской команды в «Твиттере». В матче не примет участия часть команды.



Защитники Филип Ларсен, Евгений Бирюков, Алексей Семёнов, нападающие Илья Баранов, Владислав Картаев и Данил Алалыкин, а также менеджмент клуба, часть персонала и административных сотрудников не допущены на территорию «Хартвалл-Арены».



Отмечается, что муниципальные власти города Хельсинки в одностороннем порядке ввели ограничительные меры против «Салавата Юлаева». Решением городских властей столицы Финляндии до матча допущены только те, у кого есть необходимый процент антител к COVID-19 в крови.



При этом «Салават Юлаев» не получал ни от представителей финского клуба, ни от КХЛ никаких предупреждений или рекомендаций по ограничительным мерам, которые вводятся на территории Хельсинки.



Пятёрки на матч выглядят следующим образом:

Панин — Алексеев, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;

Лисовец— Коледов, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;

Коробов, Солодухин — Воробьёв — Хохряков;

Гиматов — Пименов.

Место в воротах займёт Даниил Тарасов. Его сменщиком станет Александр Скрынник.