Помощник тренера «Монреаля»: у Романова есть все данные, чтобы сразу закрепиться в команде

Помощник тренера «Монреаль Канадиенс» Люк Ричардсон оценил шансы российского защитника Александра Романова закрепиться в команде.
«Я видел, как он играл в нескольких матчах на МЧМ, он конкурентоспособен. На своей первой тренировке в Торонто видел, как он применял силовые приёмы против нескольких игроков. Кроме того он задавал вопросы и внимательно слушал.
Ему нравится пробегать всю площадку и забрасывать шайбы. Александр очень активен в обороне. Он не боится принимать на себя броски и очень хорошо блокирует передачи в ситуациях «два в один». Романов атлетичен и подвижен. Он очень энергично занимается на тренировках.
Очевидно, мы должны дать ему возможность сыграть. У Романова есть все данные, чтобы сразу закрепиться в команде. Тем не менее это может занять некоторое время, у него должна появиться «химия» с партнёрами», — приводит слова Ричардсона TVA Sports.
- 2 декабря 2020
-
20:37
-
20:26
-
20:06
-
19:51
-
19:39
-
18:48
-
18:08
-
18:01
-
17:30
-
17:15
-
16:25
-
15:39
-
15:29
-
15:10
-
15:05
-
14:51
-
14:35
-
14:13
-
14:05
-
14:00
-
13:47
-
13:43
-
13:30
-
13:03
-
12:53
-
12:36
-
12:22
-
12:06
-
11:45
-
11:21
-
11:15
-
11:01
-
10:40
-
10:25
-
10:13