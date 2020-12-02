Помощник тренера «Монреаля»: у Романова есть все данные, чтобы сразу закрепиться в команде

Помощник тренера «Монреаль Канадиенс» Люк Ричардсон оценил шансы российского защитника Александра Романова закрепиться в команде.



«Я видел, как он играл в нескольких матчах на МЧМ, он конкурентоспособен. На своей первой тренировке в Торонто видел, как он применял силовые приёмы против нескольких игроков. Кроме того он задавал вопросы и внимательно слушал.



Ему нравится пробегать всю площадку и забрасывать шайбы. Александр очень активен в обороне. Он не боится принимать на себя броски и очень хорошо блокирует передачи в ситуациях «два в один». Романов атлетичен и подвижен. Он очень энергично занимается на тренировках.



Очевидно, мы должны дать ему возможность сыграть. У Романова есть все данные, чтобы сразу закрепиться в команде. Тем не менее это может занять некоторое время, у него должна появиться «химия» с партнёрами», — приводит слова Ричардсона TVA Sports.

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