Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Помощник тренера «Монреаля»: у Романова есть все данные, чтобы сразу закрепиться в команде

Помощник тренера «Монреаля»: у Романова есть все данные, чтобы сразу закрепиться в команде
Хоккей / НХЛ 0

Помощник тренера «Монреаль Канадиенс» Люк Ричардсон оценил шансы российского защитника Александра Романова закрепиться в команде.

«Я видел, как он играл в нескольких матчах на МЧМ, он конкурентоспособен. На своей первой тренировке в Торонто видел, как он применял силовые приёмы против нескольких игроков. Кроме того он задавал вопросы и внимательно слушал.

Ему нравится пробегать всю площадку и забрасывать шайбы. Александр очень активен в обороне. Он не боится принимать на себя броски и очень хорошо блокирует передачи в ситуациях «два в один». Романов атлетичен и подвижен. Он очень энергично занимается на тренировках.

Очевидно, мы должны дать ему возможность сыграть. У Романова есть все данные, чтобы сразу закрепиться в команде. Тем не менее это может занять некоторое время, у него должна появиться «химия» с партнёрами», — приводит слова Ричардсона TVA Sports.

Главный тренер «Монреаля»: удивлюсь, если Романов не начнёт сезон в НХЛ
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020