Защитник «СЮ» Науменков пропускает матч с «Йокеритом» из-за проблем с визой. Он уже в Уфе

Как стало известно «Чемпионату», защитник уфимского «Салавата Юлаева» Михаил Науменков пропускает гостевой матч с «Йокеритом» из-за проблем с визой. Сразу после встречи с «Автомобилистом» игрок обороны полетел из Екатеринбурга в Уфу.
Напомним, что ранее шесть игроков «Салавата» были не допущены до матча в Хельсинки. Помимо защитников Филипа Ларсена, Евгения Бирюкова, Алексея Семёнова, а также нападающих Ильи Баранова, Владислава Картаева и Данила Алалыкина на территорию «Хартвалл-Арены» не допущена часть персонала и административных сотрудников уфимской команды.
Муниципальные власти города Хельсинки в одностороннем порядке ввели ограничительные меры против «Салавата Юлаева». Решением городских властей столицы Финляндии до матча допущены только те, у кого есть необходимый процент антител к COVID-19 в крови.
- 2 декабря 2020
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