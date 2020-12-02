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«Йокерит» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
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Вратарь «Салавата» Тарасов пропустил курьёзный гол после рикошета от борта

Вратарь «Салавата» Тарасов пропустил курьёзный гол после рикошета от борта
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер уфимского «Салавата Юлаева» Даниил Тарасов пропустил курьёзный гол в гостевом матче с финским «Йокеритом».

На 14-й минуте встречи при счёте 0:0 нападающий хозяев Ииро Пакаринен убежал в контратаку «один в один» против защитника уфимцев Александра Алексеева. Войдя в зону «Салавата» и не сближаясь с игроком обороны, Пакаринен решил бросить. Шайба полетела намного выше ворот, однако, ударившись о лицевой борт, отскочила обратно. Голкипер уфимцев Даниил Тарасов попытался поймать её в ловушку, но не смог, после чего шайба попала ему в ногу и отскочила в ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

После первого периода матча счёт ничейный — 1:1.

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