Назаров: власти Хельсинки пытаются спровоцировать международный скандал. Это бардак

Известный российский тренер Андрей Назаров поделился мнением о ситуации с недопуском игроков уфимского «Салавата Юлаева» на гостевой матч с «Йокеритом».



«Если честно, всё происходящее просто поражает. Считаю, что власти Хельсинки подобными действиями пытаются спровоцировать международный скандал. Это недопустимо.



В Финляндию на гостевой матч прилетела наша российская команда «Салават Юлаев», а часть её игроков просто отрезают от матча. Как такое возможно? Это нарушает спортивный и соревновательный принципы.



Представьте, если «Йокерит» прилетит на выезд в Хабаровск, а, скажем, 10 человек из клуба не пустят в город? КХЛ должна серьёзно разобраться в демарше финнов. Это бардак, такого в нашем чемпионате быть не должно», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



Напомним, что ранее шесть игроков «Салавата» были не допущены до матча в Хельсинки. Помимо защитников Филипа Ларсена, Евгения Бирюкова, Алексея Семёнова, а также нападающих Ильи Баранова, Владислава Картаева и Данила Алалыкина, на территорию «Хартвалл-Арены» не допущена часть персонала и административных сотрудников уфимской команды.



Муниципальные власти города Хельсинки в одностороннем порядке ввели ограничительные меры против «Салавата Юлаева». Решением городских властей столицы Финляндии до матча допущены только те, у кого есть необходимый процент антител к COVID-19 в крови.

Шесть игроков «Салавата» не допущены до матча с «Йокеритом» властями Хельсинки