Защитник «Салавата» Лисовец мощным броском сравнял счёт в матче с «Йокеритом»
Белорусский защитник «Салавата Юлаева» Евгений Лисовец мощным броском от синей линии сравнял счёт в гостевом матче с финским «Йокеритом».
На 18-й минуте «Салават» получил право на вбрасывание в чужой зоне. К тому моменту счёт был 1:0 в пользу команды из Хельсинки. Михаил Воробьёв выиграл вбрасывание, отдал передачу на Дмитрия Кугрышева. Тот сделал пас на синюю линию, где защитник Евгений Лисовец в одно касание мощно бросил по воротам Яниса Калниньша. Латвийский голкипер не смог выручить команду.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
К началу третьего периода ничья — 1:1.
Напомним, «Салават» проводит встречу всего с 5 защитниками и 11 нападающими.
Шесть игроков «Салавата» не допущены до матча с «Йокеритом» властями Хельсинки
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