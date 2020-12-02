Защитник «Салавата» Лисовец мощным броском сравнял счёт в матче с «Йокеритом»

Белорусский защитник «Салавата Юлаева» Евгений Лисовец мощным броском от синей линии сравнял счёт в гостевом матче с финским «Йокеритом».



На 18-й минуте «Салават» получил право на вбрасывание в чужой зоне. К тому моменту счёт был 1:0 в пользу команды из Хельсинки. Михаил Воробьёв выиграл вбрасывание, отдал передачу на Дмитрия Кугрышева. Тот сделал пас на синюю линию, где защитник Евгений Лисовец в одно касание мощно бросил по воротам Яниса Калниньша. Латвийский голкипер не смог выручить команду.

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К началу третьего периода ничья — 1:1.



Напомним, «Салават» проводит встречу всего с 5 защитниками и 11 нападающими.