Семёнов: нет обид на власти Финляндии, здесь свои законы. Но этих законов нам не объяснили

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Семёнов прокомментировал ситуацию с недопущением к матчу шести игроков уфимской команды.
«Мне сказали, что не играю. И всё. Никто не объяснил почему. Узнал об этом перед тем, как команда садилась в автобус.
Когда прохрдил тесты на коронавирус? Тесты взяли в аэропорту, как только мы прилетели в Финляндию. Пришли результаты — у всех отрицательный тест. Удивились, почему не играем, вообще непонятная ситуация. Сложно комментировать, и не знаю, как объяснить причину.
Нас посадили на карантин? Никого на карантин не сажали, так как у всей команды отрицательные тесты на коронавирус.
Болел ли коронавирусом? Нет, но у меня есть антитела.
Обиды на власти Финляндии или на «Йокерит»? Нет никаких обид. Другая страна, здесь свои законы. Так сложились обстоятельства. Но эти законы нам не объяснили», — приводит слова Семёнова «Горобзор.ру».
- 2 декабря 2020
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