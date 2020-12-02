Лямся: о недопущении Ларсена узнали утром. О других — за пять минут до выезда из гостиницы

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал итоги встречи с «Йокеритом» (1:3).
«Тяжёлый матч. Наша команда играла всем сердцем. Ребята отдали все силы. «Йокерит» играл в сильный хоккей. Второй и третий периоды провели прекрасно. Большую роль в победе «Йокерита» сыграл вратарь. Мы играли в пять защитников. Доволен тем, как команда себя проявила. Хотелось набрать очки, но было очень сложно.
Когда узнали о недопущении игроков к матчу? О том, что не сыграет Ларсен, знали с утра. Об остальных узнали за пять минут до отъезда из гостиницы. Доволен игрой нашей команды.
Как планирую использовать Науменкова? Михаил — тот тип игрока, который нам нужен. Опытный и сильный. У него будет одна из ведущих ролей в клубе», — приводит слова Лямся «Горобзор.ру».
- 2 декабря 2020
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