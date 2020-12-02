Хартикайнен: было тяжело играть неоптимальным составом, но правила есть правила
Нападающий «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен прокомментировал итоги встречи с «Йокеритом» (1:3).
«Получился равный матч. У нас были моменты, чтобы выиграть встречу, но мы их не реализовали. «Йокерит» использовал свои моменты.
Пришлось играть неоптимальным составом, и мы довольны тем, как сегодня сыграли. «Йокерит» играл в хороший хоккей, но мы справлялись. Было тяжело играть усечённым составом, но правила есть правила.
Каково играть без зрителей? Есть влияние на эмоциональное состояние. Когда есть болельщики, ты вдохновляешься и играешь лучше. Когда мы в Хельсинки, то приезжают наши семьи. Но это не является оправданием, мы должны играть лучше», — приводит слова Хартикайнена «Горобзор.ру».
Шесть игроков «Салавата» не допущены до матча с «Йокеритом» властями Хельсинки
- 2 декабря 2020
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