Марьямяки: матч с «Салаватом» — седьмой за две недели. Игроки «Йокерита» — не машины
Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки прокомментировал итоги встречи с «Салаватом Юлаевым» (3:1).
«Как и предполагали, было трудно. Это седьмой матч за две недели. Обыграли СКА в Санкт-Петербурге, а это всегда нелегко. Наши игроки — не машины. Постарались сохранить энергию, поменяв четверых хоккеистов. Ключевым моментом матча стал великолепный пас Брайана О’Нилла, после которого счёт стал 2:1. Самым важным игроком стал Янис Калниньш», — приводит слова Марьямяки пресс-служба КХЛ.
Напомним, «Йокерит» обыграл уфимский «Салават Юлаев» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на «Хартвалл-Арене» в Хельсинки и завершилась со счётом 3:1 (1:1, 0:0, 2:0) в пользу подопечных Лаури Марьямяки.
«Йокерит» дома одолел «Салават Юлаев». Уфимцы играли в пять защитников
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