Ничушкин: после 15 матчей в «Далласе» просил обмена. Трудно с лавки забивать

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин поделился мыслями о причинах неудачной игры в «Даллас Старз».
«Наверное, в какой-то степени я сам оказался не готов к ситуации. В Далласе через 7-8 матчей со старта главный тренер Джим Монтгомери мне сказал, что я форчекер, должен играть сзади и втыкаться в игроков соперника. Говорил с ребятами обо мне в негативном тоне, ребята мне это передавали. Было очень неприятно. Даже когда в команде были травмы и поднимались парни из фарма, они играли больше меня. Зачастую просто в состав не попадал, но прекрасно понимал, что не все ребята, кто играет конкретный матч, лучше меня. И вот так на протяжении всего сезона. Когда тебя «долбят» так или иначе этим ежедневно, постепенно сам начинаешь себя таким ощущать.
Надо понимать, что я габаритный. Чтобы быть полезным, мне в матчах надо быть «горячим», быть в тонусе. Но меня не выпускали ни в большинстве, ни в меньшинстве. С обеих сторон удалялись, зачастую бывало, что первую смену проводил на третьей минуте, а следующую — на последней. Выходил — ноги затекшие, только чуть начинал бежать — смена заканчивалась. Трудно с лавки забивать. Мои ожидания не совпали с реальностью. Это особенно разочаровало. Я ехал играть, а по факту вышло иначе. Ещё после 15-ти матчей я попросил обмена, но мне сказали, что я отлично играю и менять меня не будут, хотя уже тогда я сам прекрасно понимал, что происходит что-то странное», — цитирует Ничушкина «Спорт Бизнес Online».
- 2 декабря 2020
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