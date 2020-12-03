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Беттмэн: если игроки сильно задолжают нам, то потолок зарплат зафиксируется на 5-6 лет

Беттмэн: если игроки сильно задолжают нам, то потолок зарплат зафиксируется на 5-6 лет
Хоккей / НХЛ 0

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объяснил позицию лиги в диалоге с игроками по поводу структуры зарплат в следующем сезоне. По его мнению, главной проблемой является снижение доходов лиги, из-за которого сохранение нынешних зарплат игроков приведет к нарушению распределения в пропорции 50/50.

«Какими бы ни были доходы, доля игроков – это 50%. Если мы переплатим им, а они не смогут сразу вернуть нам лишние деньги, то им придётся отдать их нам со временем. Система может оказаться под стрессом. Мы уже обсуждали возможный характер этих проблем, а также то, как с ними справиться. Но мы не требуем делать то, это и ещё вот это. Мы пытаемся найти способы для продолжения совместного поиска решений.

Я знаю, что порой эти попытки пытаются представить в ином свете. Это неприятно и неточно, потому что в конце концов пострадают обе стороны, если система договоренностей окажется под стрессом. Возникнет проблема, если мы заплатим много денег, а потом выяснится, что две трети из них придётся вернуть. И нам придётся её решать, чтобы двигаться вперёд.

Если хоккеисты очень сильно задолжают нам, тогда потолок зарплат останется на прежнем уровне в течение следующих пяти-шести лет, и эти долги придётся выплачивать игрокам, которые будут играть в будущем. Так что речь не идёт о пересмотре договорённостей.

Совсем наоборот, мы рассматриваем варианты, как ситуация может повлиять на систему. Можно ли считать разумным иной подход в нынешних условиях, когда нам приходится решать массу вопросов экстраординарного и неожиданного характера, чтобы создать условия для проведения матчей?» – цитирует Беттмэна пресс-служба НХЛ.

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