Никита Клещенко прокомментировал драку с Джесси Блэкером на тренировке «Барыса»

Защитник «Барыса» Никита Клещенко прокомментировал инцидент, произошедший на тренировке команды, где он подрался с одноклубником Джесси Блэкером, сломав ему челюсть.

«Конечно, это неприятно. В целом очень неприятная ситуация вообще. Но что поделать? Уже ничего не изменить. Надо двигаться дальше. Что случилось, то случилось. Нам обоим надо сделать выводы. Мы должны становиться сильнее как команда. На самом деле в первый же день мы в команде быстро с этим инцидентом разобрались. У всех была нормальная реакция. Все понимают, что внутри коллектива всякое может произойти.

Болельщики меня осуждают? Слушайте, так всегда было, это нормально с их стороны. Кто-то думает так, кто-то — иначе. Никто не знает всю внутреннюю кухню. Это неизбежно. По-любому болельщикам остаётся только строить догадки. Но я никого не осуждаю. Каждый человек имеет право на своё мнение», — цитирует Клещенко «Шайба.kz».