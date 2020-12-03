Петренко: усиление в лице Ивана Верещагина поспособствовало победе «Динамо»

Исполняющий обязанности главного тренера красногорского «Динамо» Сергей Петренко прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата ВХЛ с «Молотом-Прикамье» (2:1). В этой встрече впервые в нынешнем сезоне сыграл защитник Иван Верещагин, командированный московским «Динамо» в фарм-клуб с целью набора игровой формы.

«В целом команда выполнила все установки на игру, правда второй период всё-таки немного провалили: создали обилие моментов для взятия ворот, но не реализовали их. Уже ближе к концу матча конструктивно сыграли в атаке и забросили решающую шайбу. Усиление в лице Ивана Верещагина также поспособствовало победе, и в целом команда достойно показала себя в данном противостоянии. Эта заслуженная победа», — цитирует Петренко пресс-служба клуба.

25-летний защитник провёл на льду 19 минут и 40 секунд, записав на свой счёт результативную передачу при показателе полезности "+1".