Lohud: если игра Кравцова в КХЛ показатель, его время в «Рейнджерс» скоро наступит

Обозреватель издания Lohud Винсент Меркольяно поделился мнением о проспектах системы «Нью-Йорк Рейнджерс».

«В системе «Рейнджерс» нет звёздного нападающего на правом фланге нападения, зато в системе клуба есть высококлассные молодые игроки. На протяжении фактически всего прошлого сезона в первом звене играл Павел Бучневич, и именно там он, как ожидается, начнёт и новый сезон. В сочетании с Микой Зибанеджадом и Крисом Крейдером образовалась отличная химия, они демонстрировали большое мастерство в зоне нападения и значительно улучшили свою игру в обороне. Однако в долгосрочной перспективе Бучневич всё равно остаётся игроком уровня второго-третьего звена. Справедливости ради стоит сказать, что большинство команд были бы очень рады видеть его там.

По общему признанию, Кравцову предстоит пройти долгий путь, прежде чем он станет стопроцентным игроком топ-6. Вполне вероятно, что Виталий даже не вернётся из России до конца сезона-2020/2021. Однако у девятого номера драфта НХЛ-2018 есть навыки, чтобы достичь этого уровня в ближайшем будущем. Если игра Кравцова в КХЛ — показатель, его время в «Рейнджерс» скоро наступит.

Впрочем, ключевым игроком на этой позиции для «Рейнджерс» остаётся Каапо Какко. Его долгосрочное развитие является очевидным приоритетом для всей организации, но команде необходимо, чтобы он вышел на новый уровень уже в новом сезоне. Уход Йеспера Фаста в «Каролину» оставляет 19-летнего форварда на позиции правого вингера во втором звене. Во время рестарта сезона Какко заиграл на совершенном ином уровне, чем во время регулярного чемпионата. Сможет ли финн окажется для него слишком большой? Скоро узнаем», — написал Меркольяно.