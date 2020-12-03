Паутов: из командировки в ВХЛ сделал правильные выводы. Она была полезной

Защитник «Витязя» Юрий Паутов поделился мнением о возросшей личной результативности в нынешнем сезоне КХЛ.

«Победы, конечно, придают дополнительных сил, настрой переносится из игры в игру. Думаю, что действительно матч с «Йокеритом» не был рядовым, там был накал, эмоции, так что это тоже внесло свой вклад. Но тут нужно учитывать, что после крупных поражений по окончании паузы на Евротур ребята нашли в себе силы и характер и выдают теперь это всё на льду.

Рад, что сделал первый дубль на этом уровне и впервые набрал три очка за одну встречу. Но это только одна игра, один хоккейный вечер, и что-то говорить и загадывать не хочется. Надо показывать и доказывать постоянно. До конца сезона ещё много игр, и мне надо прибавлять от матча к матчу.

Период в ВХЛ? Ну что вспоминать… Было и было. Я сделал правильные выводы из той командировки. У меня было много игрового времени в Питере, что дало мне уверенность в своих действиях на льду. У нас была хорошая команда, в этом составе чуть ранее мы стали чемпионами, выиграв Кубок Петрова. Поэтому где-то соглашусь, что поездка в питерское «Динамо» была для меня полезной», – приводят слова Паутова «Известия».