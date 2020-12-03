Агент Гарипова: Эмиля берут в «Динамо» не для того, чтобы он сидел на лавке

Хоккейный агент Станислав Романов, представляющий интересы вратаря «Авангарда» Эмиля Гарипова прокомментировал новость о переходе 29-летнего игрока в московское «Динамо».

«Переговоры заняли пару-тройку дней. Насчёт его роли в новой команде — это уже будет решать тренерский штаб, и сам Эмиль своей игрой будет показывать, какая у него будет роль в команде. Но я думаю, что его берут не для того, чтобы он сидел на лавке», — цитирует Романова Sport24.

В последний раз 29-летний вратарь выходил на лёд 1 ноября, когда «Авангард» проиграл «Спартаку» (1:2 ОТ). После этого омская команда подписала контракт с вратарём «Куньлунь Ред Стар» Шимоном Грубецем, который стал напарником Игоря Бобкова.

В этом регулярном чемпионате обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» сыграл 14 матчей, в которых одержал восемь побед, пропустив 28 шайб и отражая 93,2% бросков.