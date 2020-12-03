Гол Овечкина в ворота «Финикса» признан лучшим в XXI веке по версии читателей Sportsnet

Sportsnet провёл опрос среди болельщиков для определения лучшего гола XXI века. Голосование проходило в несколько этапов на сайте и в социальных сетях Sportsnet.
В финал опроса вышел гол капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, забитый им в ворота «Финикс Койотс» в 2006 году, и шайба экс-форварда «Коламбус Блю Джекетс» Рика Нэша в матче с теми же «Койотс» в 2008 году. Овечкин победил в итоговом голосовании, набрав 55,1% голосов.
Права на видео принадлежат Sportsnet. Видео можно посмотреть на YouTube-канале.
В том матче Овечкин подобрал шайбу в средней зоне, пересёк синюю линию по правому флангу и стал смещаться в центр на защитника Пола Мару. Овечкин попытался обыграть его на паузе, но упал. Тем не менее он сохранил контроль над шайбой, перевернулся на спину и отправил шайбу мимо удивлённого голкипера Брайана Буше в ворота.
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