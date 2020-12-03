Бывальцев: Кравцов стал больше цепляться за шайбу в чужой зоне, это приносит плоды

Форвард «Трактора» Алексей Бывальцев поделился мнением о нападающем команды Виталии Кравцове.

Статистика Виталия Кравцова в сезоне-2020/2021.

«Я изначально был уверен, что Виталий может показать себя. И даже не думал, что у него что-то не получилось в прошлом сезоне в НХЛ. Такое может произойти с каждым. Главное, что Кравцов сам всё обдумал, сделал выводы и теперь радует нас в «Тракторе».

Он парень техничный, с головой. Руки и ноги у него остались те же, что и раньше. Но сейчас Виталий ещё больше стал цепляться за шайбу в чужой зоне, это приносит свои плоды. Нужно было ему немножко в этом прибавить. И Кравцов это начал делать. Поэтому теперь у него всё получается», – приводят слова Бывальцева «Известия».