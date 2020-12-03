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Тренер «Ак Барса»: у нас классные, мастеровитые игроки – нельзя допускать столько потерь

Тренер «Ак Барса»: у нас классные, мастеровитые игроки – нельзя допускать столько потерь
Хоккей / КХЛ 0

Тренер «Ак Барса» Евгений Перов поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком». Встреча пройдёт в Нижнекамске сегодня, 3 декабря, и начнётся в 19:30 мск.

«Нефтехимик» действует быстро, в агрессивном стиле, старается играть в командный хоккей. У них очень трудолюбивая команда в плане самоотдачи. Нам нужно показывать свой хоккей. Мы сделали выводы после прошедшего матча, нам нужно исправить ошибки и выигрывать.

Конечно, без заброшенных шайб матч не выиграешь. У нас классные, мастеровитые игроки – нам нельзя допускать столько потерь. Каждая игра по-своему новая. У «Нефтехимика» хорошая команда, нас ждёт интересный матч», — цитирует Перова пресс-служба казанского клуба.

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