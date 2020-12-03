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Источник: «Ак Барс» может обменять Кормье и Фисенко

Источник: «Ак Барс» может обменять Кормье и Фисенко
Хоккей / КХЛ 0

«Ак Барс» в ближайшее время может совершить несколько обменов. Клуб могут покинуть форварды Михаил Фисенко и Патрис Кормье, сообщает «Спорт Бизнес Online».

Фисенко в нынешнем сезоне провёл 20 матчей и набрал 2 (1+1) очка. По информации издания, тренерский штаб Дмитрия Квартальнова недоволен работой и физической формой игрока.

На счету Кормье 9 (1+8) баллов в 24 встречах. Безголевая серия форварда достигла 21 матча. В последний раз он забивал 6 сентября. При этом канадец идёт на четвёртом месте в платёжной ведомости команды с окладом 55 млн рублей.

Сообщается, что одним из клубов-претендентов на Кормье может быть «Локомотив». Ярославцы готовы отдать взамен Антона Ландера. В то же время отмечается, что обмена не будет, если швед не захочет пойти на понижение в зарплате. По нынешнему соглашению с ярославским клубом он зарабатывает 85 млн рублей.

Источник: платёжка «Ак Барса» — 865 млн рублей. Самый дорогой игрок — Азеведу
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