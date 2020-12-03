Вайсфельд — об обмене Гарипова: можешь получить супервратаря, а можешь потерять деньги

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд поделился мнением о переходе голкипера «Авангарда» Эмиля Гарипова в московское «Динамо».

«Я думаю, что от этого обмена выиграли абсолютно все. Кто тут мог проиграть-то? Мне самому не очень понятна была история с уходом Гарипова. Думаю, что причины того, что его освобождают, какие-то не хоккейные. Было очевидно, что держать трёх таких вратарей «Авангарду» нет никакого смысла. То, что у «Динамо» проблемы с вратарями, тоже очевидно. Гарипову теперь не придётся сидеть, всё на поверхности. Если «Динамо» приобретает игрока, то они рассчитывают по крайней мере дать ему шанс. У «Динамо» даже главный тренер открыто говорит, что у них проблемы с вратарской позицией.

Можно сказать, что ему дадут играть в «Динамо», но нельзя загадывать, будет ли у него будущее. Гарипов вообще очень ненадёжный выбор. Ты никогда не знаешь, что получаешь, приобретая Гарипова. Ты можешь получить супервратаря, а можешь потерять деньги. Есть игроки, которые играют стабильно, не делая ничего выдающегося. Но ты по крайней мере понимаешь, что и провалов не будет. А что касается Гарипова, у меня нет уверенности, что он заиграет и принесёт большую пользу. В то же время я не удивлюсь, если вдруг он там выйдет на уровень сборной. Он же такой непредсказуемый игрок. Это рискованный выбор для многих, но не для «Динамо», потому что им деваться некуда, – цитирует Вайсфельда «Спорт Бизнес Online».