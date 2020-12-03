Проводящий 28-й матч в регулярном чемпионате КХЛ Вячеслав Ушенин забил первый гол в сезоне

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимает «Спартак». После двух периодов хозяева впереди — 3:1.
Третий гол «тигров» забил нападающий Вячеслав Ушенин, удачно подправивший шайбу после броска от синей линии в исполнении защитника Павла Турбина. Для 28-летнего форварда заброшенная шайба стала первой в нынешнем сезоне. Ушенин проводит 28-й матч в регулярном чемпионате.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
Счёт в матче открыл форвард хозяев Александр Полунин, отличившийся на 14-й минуте первого периода. Спустя минуту Анатолий Никонцев реализовал большинство, тем самым восстановив равновесие. На 29-й минуте Михал Йордан во второй раз в матче вывел «Амур» вперёд.
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