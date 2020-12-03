Реакция Олега Знарка на необычный гол «Амура» в ворота «Спартака». Фото
В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимает «Спартак». В ходе третьего периода хозяева впереди — 4:2.
Четвёртая шайба хозяев стала одной из самых необычных в нынешнем сезоне КХЛ. После паса в исполнении защитника красно-белых Якова Рылова шайба зацепила клюшку нападающего дальневосточной команды Дмитрия Архипова и легла на ворота московской команды. Архипов не растерялся в сложившейся ситуации, подбил шайбу с внутренней стороны сетки, после чего добил её в ворота. Арбитры подтвердили взятие ворот, оставив в недоумении главного тренера «Спартака» Олега Знарка.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
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