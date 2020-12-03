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«Спартак» потерпел пятое поражение в шести матчах, на выезде разгромно уступив «Амуру»

«Спартак» потерпел пятое поражение в шести матчах, на выезде разгромно уступив «Амуру»
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» принимал «Спартак». Матч завершился со счётом 6:2 в пользу дальневосточной команды. В свою очередь красно-белые потерпели пятое поражение в последних шести матчах.

Счёт в матче открыл форвард хозяев Александр Полунин, отличившийся на 14-й минуте первого периода. Спустя минуту Анатолий Никонцев реализовал большинство, тем самым восстановив равновесие. На 29-й минуте Михал Йордан во второй раз в матче вывел «Амур» вперёд. Третий гол «тигров» забил нападающий Вячеслав Ушенин, удачно подправивший шайбу после броска от синей линии в исполнении защитника Павла Турбина.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2020, четверг. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
6 : 2
Спартак
Москва
1:0 Полунин (Голубев) – 13:48' (5x5)   1:1 Никонцев (Рылов, Зубов) – 14:50' (5x4)   2:1 Йордан (Пьянов) – 28:02' (5x5)   3:1 Ушенин Вячеслав (Турбин) – 38:01' (5x4)   4:1 Архипов – 44:56' (5x5)   4:2 Никонцев (Кулик, Широков) – 51:18' (5x5)   5:2 Зогорна (Зогорна, Файзуллин) – 57:13' (5x5)   6:2 Бутузов (Пьянов) – 58:26' (en)

Четвёртая шайба хозяев стала одной из самых необычных в нынешнем сезоне КХЛ. После паса в исполнении защитника красно-белых Якова Рылова шайба зацепила клюшку нападающего дальневосточной команды Дмитрия Архипова и легла на ворота московской команды. Архипов не растерялся в сложившейся ситуации, подбил шайбу с внутренней стороны сетки, после чего добил её в ворота. Арбитры подтвердили взятие ворот. В оставшееся время отличились оформивший дубль Никонцев и нападающий «Амура» Гинек Зогорна. Окончательный счёт установил Владимир Бутузов, поразивший пустые ворота.

Реакция Олега Знарка на необычный гол «Амура» в ворота «Спартака». Фото
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