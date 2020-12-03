«Спартак» потерпел пятое поражение в шести матчах, на выезде разгромно уступив «Амуру»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» принимал «Спартак». Матч завершился со счётом 6:2 в пользу дальневосточной команды. В свою очередь красно-белые потерпели пятое поражение в последних шести матчах.

Счёт в матче открыл форвард хозяев Александр Полунин, отличившийся на 14-й минуте первого периода. Спустя минуту Анатолий Никонцев реализовал большинство, тем самым восстановив равновесие. На 29-й минуте Михал Йордан во второй раз в матче вывел «Амур» вперёд. Третий гол «тигров» забил нападающий Вячеслав Ушенин, удачно подправивший шайбу после броска от синей линии в исполнении защитника Павла Турбина.

Четвёртая шайба хозяев стала одной из самых необычных в нынешнем сезоне КХЛ. После паса в исполнении защитника красно-белых Якова Рылова шайба зацепила клюшку нападающего дальневосточной команды Дмитрия Архипова и легла на ворота московской команды. Архипов не растерялся в сложившейся ситуации, подбил шайбу с внутренней стороны сетки, после чего добил её в ворота. Арбитры подтвердили взятие ворот. В оставшееся время отличились оформивший дубль Никонцев и нападающий «Амура» Гинек Зогорна. Окончательный счёт установил Владимир Бутузов, поразивший пустые ворота.