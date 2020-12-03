Российский арбитр Сергей Кулаков рассказал о главных вехах в своей карьере

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Нефтехимиком» и «Ак Барсом», который состоится сегодня, 3 декабря, в Нижнекамске станет 800-м в карьере Сергея Кулакова. 46-летний арбитр рассказал о главных вехах в своей карьерн.

«Судейство – это вся моя жизнь. Я почти тридцать лет работаю на высшем уровне. За это время я узнал, что такое настоящая дружба. В профессии приобрёл много верных товарищей. 800 – большая цифра, и я к ней, если честно, пока не привык. Я спокойно отношусь к юбилеям. Больше всего мне запомнились игры плей-офф КХЛ. Например, серия ЦСКА – СКА или финал Кубка Гагарина «Динамо» — «Авангард» в 2012 году. Тоже эмоций было огромное количество. Причём, и у хоккеистов, и у тренеров, и у судей. Хочется, чтобы эти эмоции скорее вернулись, а произойдёт это, когда болельщики вернутся на трибуны, мы снова начнём играть при аншлагах», — заявил Кулаков.

46-летний Сергей Кулаков – один из самых опытных арбитров Континентальной хоккейной лиги. Судья из Твери проводит на высшем уровне уже 28-й сезон. Ещё в начале 2000-х он работал на крупнейших международных турнирах: чемпионатах мира 2000 и 2001 годов, а также на Олимпийских играх-2002 в Солт-Лейк-Сити. Также Кулаков неоднократно входил в десятку лучших судей КХЛ по итогам сезона.