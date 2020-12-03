Голкипер Игорь Бобков опроверг слухи о своём возможном уходе из «Авангарда»
Вратарь «Авангарда» Игорь Бобков прокомментировал слухи о своём возможном уходе из омского клуба.
«Всё, что пишут по поводу моего ухода из «Авангарда», — неправда. Не знаю, откуда пошли эти слухи, никаких разговоров с руководством клуба или агентом насчёт перехода в какую-то другую команду у меня не было», — сказал Бобков «Чемпионату».
В нынешнем сезоне 29-летний Бобков сыграл семь матчей в регулярном чемпионате КХЛ, одержав две победы и заработав коэффициент надёжности 1,59 при 94% отражённых бросков.
Омский клуб, набрав в 31 матче 46 очков, занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. Серия побед «Авангарда» в КХЛ составляет шесть матчей.
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