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Экс-защитник «Локомотива» Афанасьев был оштрафован за повторное вождение в нетрезвом виде

Экс-защитник «Локомотива» Афанасьев был оштрафован за повторное вождение в нетрезвом виде
Хоккей / КХЛ 0

Экс-защитник «Локомотива» Максим Афанасьев был оштрафован на 250 тыс. рублей за повторное вождение в пьяном виде, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

По информации источника, 18 июля 2020 года 22-летний защитник был пойман пьяным за рулём своего автомобиля. Проверку на алкоголь он провалил — в выдыхаемом воздухе было обнаружено 0,61 мг/л алкоголя. За полгода до этого случая Афанасьев уже попадался пьяным за рулём. В итоге хоккеиста признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй 264.1 УК РФ.

В межсезонье защитник пополнил состав «Северстали», несмотря на то что 30 апреля 2020 года он продлил контракт с «Локомотивом» на два сезона. 18 ноября череповецкий клуб расторг контракт с Афанасьевым по обоюдному согласию сторон.

Афанасьев — чемпион МХЛ (2016, 2018, 2019), обладатель Кубка мира среди молодёжных клубных команд (2018), чемпион России среди юниоров (2014, 2015).

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