«Автомобилист» — «Динамо» М: Якуб Коварж пропустил три шайбы и был заменён

В эти минуты в Екатеринбурге проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Автомобилист» принимает московское «Динамо».

Начало первого периода сложилось для хозяев крайне неудачно. Уже к шестой минуте они проигрывали со счётом 0:3. После этого тренерский штаб «Автомобилиста» сменил вратаря, Якуб Коварж уступил место в воротах Владимиру Галкину.

Примечательно, что «Динамо» нанесло лишь семь бросков, чтобы забросить три шайбы.

Первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.