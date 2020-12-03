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Гол Гуркина в овертайме принёс «Сибири» победу над «Сочи»

Гол Гуркина в овертайме принёс «Сибири» победу над «Сочи»
Хоккей / КХЛ 0

«Сибирь» обыграла ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Николая Заварухина.

Победную шайбу в овертайме забросил защитник хозяев Ефим Гуркин. Голкипер «Сибири» Харри Сятери отразил 21 бросок. Единственный гол в составе гостей забил форвард Сергей Шмелёв. Вратарь «Сочи» Максим Третьяк совершил 20 сейвов.

Это седьмой проигрыш южан в последних восьми матчах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» 6 декабря дома встретится с ярославским «Локомотивом», а «Сочи» 5 декабря в Хабаровске — с местным «Амуром».

КХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2020, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 1
ОТ
ХК Сочи
Сочи
0:1 Шмелёв (Петьков) – 22:39' (5x4)   1:1 Пуустинен (Руохомаа, Шаров) – 26:49' (5x5)   2:1 Гуркин (Романцев) – 61:29' (3x3)
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