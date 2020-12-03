Гол Гуркина в овертайме принёс «Сибири» победу над «Сочи»
«Сибирь» обыграла ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Николая Заварухина.
Победную шайбу в овертайме забросил защитник хозяев Ефим Гуркин. Голкипер «Сибири» Харри Сятери отразил 21 бросок. Единственный гол в составе гостей забил форвард Сергей Шмелёв. Вратарь «Сочи» Максим Третьяк совершил 20 сейвов.
Это седьмой проигрыш южан в последних восьми матчах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» 6 декабря дома встретится с ярославским «Локомотивом», а «Сочи» 5 декабря в Хабаровске — с местным «Амуром».
- 3 декабря 2020
-
17:56
-
17:50
-
17:41
-
17:22
-
16:58
-
16:47
-
16:12
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:35
-
14:23
-
14:15
-
14:12
-
13:57
-
13:30
-
13:10
-
12:42
-
12:25
-
11:59
-
11:25
-
11:10
-
10:55
-
10:31
-
10:17
-
09:55
-
09:45
-
09:25
-
09:10
-
08:50
-
08:25
-
08:10
- 2 декабря 2020
-
23:48
-
23:32
-
23:22
Партнерский контент