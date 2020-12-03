Московское «Динамо» объявило о переходе голкипера Эмиля Гарипова

Московское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о переходе голкипера Эмиля Гарипова из «Авангарда». Омский клуб получил денежную компенсацию.

В последний раз 29-летний вратарь выходил на лёд 1 ноября, когда «Авангард» проиграл «Спартаку» (1:2 ОТ). После этого омская команда подписала контракт с вратарём «Куньлунь Ред Стар» Шимоном Грубецем, который стал напарником Игоря Бобкова.

В этом регулярном чемпионате обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» сыграл 14 матчей, в которых одержал восемь побед, пропустив 28 шайб и отражая 93,2% бросков. Ранее проходила информация о конфликте вратаря с одноклубником Иржи Секачем, на которого он якобы замахнулся клюшкой после поражения в матче с московским «Динамо». Сами Гарипов и Секач позже опровергли это сообщение.