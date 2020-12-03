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Ставровский: не считаю, что «Сибирь» сегодня играла лучше «Сочи»

Ставровский: не считаю, что «Сибирь» сегодня играла лучше «Сочи»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Cочи» Евгений Ставровский прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (1:2 ОТ).

«Хорошая игра. Думаю, она понравилась зрителям. Она была обоюдоострой, со множеством голевых моментов. Но овертайм мы, к сожалению, проиграли. Не считаю, что «Сибирь» сегодня играла лучше «Сочи», мы играли очень здорово и моментами переигрывали их, но это хоккей.

Когда ждать в составе Валенцова, Володина и Курбатова? Они сейчас тренируются в Сочи. Когда мы приедем из поездки, то они зайдут в состав. В теории вижу их роли, но на практике посмотрим, когда вернёмся», — передаёт слова Ставровского корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» 6 декабря дома встретится с ярославским «Локомотивом», а «Сочи» 5 декабря в Хабаровске — с местным «Амуром».

Гол Гуркина в овертайме принёс «Сибири» победу над «Сочи»
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