Заварухин: я доверяю Шарову, я знаю, что он будет забивать голы

Главный тренер новосибирской «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал домашнюю победу своей команды против «Сочи» (2:1 ОТ).
«Тяжёлая, невнятная игра была в атаке, особенно в первом периоде было тяжело. Надо отдать должное «Сочи», они здорово контролировали шайбу, а мы много играли без шайбы. Хотел бы поблагодарить ребят за эту победу, за то, что они вытаскивали из себя. Второй и третий периоды сыграли в свой хоккей. Идём дальше, работаем, главное — победа.
Мы знали, что будет упорный матч. У «Сочи» хорошая команда, быстрые игроки. Мы настраивались на то, что будет быстрый хоккей. Поначалу не попали в ритм, но потом начали вытаскивать. Поговорили с ребятами в перерыве по-мужски, это принесло свои плоды.
Есть ли у меня объяснение, что происходит с Александром Шаровым в плане реализации моментов? Я ему доверяю. Я знаю, что он будет забивать голы. Яковлев долго не играл за «Сибирь»? Понятно, что он был после травмы, а в ВХЛ немного другой хоккей. Мы надеемся, что он будет приносить пользу, как и в прошлом году», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.
- 3 декабря 2020
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