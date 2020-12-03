Кровопусков: здоровая конкуренция поможет расти всем молодым голкиперам системы «Динамо»

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков прокомментировал переход голкипера Эмиля Гарипова из омского «Авангарда».

«Обмен с омским «Авангардом» совершён и официально зарегистрирован. Эмиля Гарипова приветствуем в динамовской семье. Уверен, что это усиление нашей вратарской линии. Здоровая конкуренция поможет расти всем молодым голкиперам нашей системы. Эмиль присоединится к команде после её возвращения из Уфы и по плану должен отправиться с основным составом в Минск на матч против местного «Динамо», — приводит слова Кровопускова пресс-служба клуба.

В последний раз 29-летний вратарь выходил на лёд 1 ноября, когда «Авангард» проиграл «Спартаку» (1:2 ОТ). После этого омская команда подписала контракт с вратарём «Куньлунь Ред Стар» Шимоном Грубецем, который стал напарником Игоря Бобкова.