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Мироманов: от матча к матчу «Сочи» повышает уровень игры

Мироманов: от матча к матчу «Сочи» повышает уровень игры
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Cочи» Даниил Мироманов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (1:2 ОТ).

«Непростая игра. Очень быстрый активный хоккей в обе стороны. Хорошо, что забили первыми, но потом сразу пропустили. В третьем периоде был хоккей до ошибки. Обидно проигрывать в овертайме. Могли дожимать в большинстве, но не забили.

От матча к матчу мы повышаем уровень игры. Не было реализации и с «Барысом». Играем в целом хорошо. Не знаю, связана ли низкая реализация с уходом шведов. Всё идёт из коллективной игры. Может и повлияло это на нас, но в КХЛ люди должны реализовать моменты. Много кто что говорит о нашей игре и последнем обмене, но нужно быть сфокусированным на своей работе», — передаёт слова Мироманова корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.

Гол Гуркина в овертайме принёс «Сибири» победу над «Сочи»
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