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Сятери — об игре без замен: я люблю играть в хоккей и не жалуюсь

Сятери — об игре без замен: я люблю играть в хоккей и не жалуюсь
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер новосибирской «Сибири» Харри Сятери прокомментировал домашнюю победу над «Сочи» (2:1 ОТ).

«Тяжёлый матч получился, «Сочи» здорово контролировал шайбу, не позволил нам создавать много моментов, но мы забрали два очка. Насколько мне удобно играть без замен, есть ли силы? Я люблю играть в хоккей, я чувствую себя хорошо и не жалуюсь. Как влияет ротация среди защитников? Тренерский штаб прибегает к систематической ротации с начала сезона, чтобы парни были более свежими. Я не чувствую никакой разницы.

Можно ли сказать, что мы обрели нужную форму после непростого начала сезона? Да, старт чемпионата получился очень трудным для «Сибири», причин тому много. Мы ищем свою игру сейчас, у нас неплохая серия, мы на правильном пути. Я очень рад этому, сейчас играть очень здорово и приятно», — передаёт слова Сятери корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

Гол Гуркина в овертайме принёс «Сибири» победу над «Сочи»
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