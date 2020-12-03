Миловзоров: у «Сибири» все бьются и вносят свой вклад

Нападающий новосибирской «Сибири» Егор Миловзоров прокомментировал домашнюю победу своей команды против «Сочи» (2:1 ОТ).
«Мы готовились, разбирали соперника. Предупреждали, что «Сочи» играет быстро. В первом периоде не получались атаки. Гол нас разбудил. Пошли моменты, стало больше агрессии, начали бросать. Удалось дотерпеть в концовке и реализовать свои моменты.
Я не думаю, что концовка игры со «Спартаком» перешла на сегодняшний матч. Там мы играли на результат. Матч был совершенно другой. Соперник отдавал нам шайбу. Где-то мы не бросали по воротам. Были немного сонные.
Тренеры ищут сочетания. Согласен, что в ходе чемпионата у нас образовались три равных играющих звена. Игра диктует перемены. Нам здорово помогает и четвёртое звено. Те, кто не играет, выходят и бьются. Все вносят свой вклад», — передаёт слова Миловзорова корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.
- 3 декабря 2020
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