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Миловзоров: у «Сибири» все бьются и вносят свой вклад

Миловзоров: у «Сибири» все бьются и вносят свой вклад
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий новосибирской «Сибири» Егор Миловзоров прокомментировал домашнюю победу своей команды против «Сочи» (2:1 ОТ).

«Мы готовились, разбирали соперника. Предупреждали, что «Сочи» играет быстро. В первом периоде не получались атаки. Гол нас разбудил. Пошли моменты, стало больше агрессии, начали бросать. Удалось дотерпеть в концовке и реализовать свои моменты.

Я не думаю, что концовка игры со «Спартаком» перешла на сегодняшний матч. Там мы играли на результат. Матч был совершенно другой. Соперник отдавал нам шайбу. Где-то мы не бросали по воротам. Были немного сонные.

Тренеры ищут сочетания. Согласен, что в ходе чемпионата у нас образовались три равных играющих звена. Игра диктует перемены. Нам здорово помогает и четвёртое звено. Те, кто не играет, выходят и бьются. Все вносят свой вклад», — передаёт слова Миловзорова корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.

Гол Гуркина в овертайме принёс «Сибири» победу над «Сочи»
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