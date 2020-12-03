Феоктистов: все матчи «Сочи» кость в кость, против нас неприятно играть
Нападающий «Cочи» Никита Феоктистов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (1:2 ОТ).
«Хорошая боевая игра. В конце могли выиграть. У соперника тоже были моменты. Посмотрите наши матчи, они все кость в кость. Мы набираем обороты от матча к матчу. Против нас неприятно играть. С психологической точки зрения, конечно, непросто, что проигрываем. Но мы бьёмся», — передаёт слова Феоктистова корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.
Это седьмой проигрыш южан в последних восьми матчах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» 6 декабря дома встретится с ярославским «Локомотивом», а «Сочи» 5 декабря в Хабаровске — с местным «Амуром».
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