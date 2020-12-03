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Московское «Динамо» в гостях разгромило «Автомобилист», забросив 7 шайб

Московское «Динамо» в гостях разгромило «Автомобилист», забросив 7 шайб
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» обыграло «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась с разгромным счётом 7:2 (3:0, 1:0, 3:2) в пользу подопечных Владимира Крикунова.

Самыми результативными игроками встречи стали форварды «Динамо» Оскар Линдберг (2+1), Дмитрий Кагарлицкий (2+1) и Вадим Шипачёв (0+3). По два очка в составе победителей набрали Дмитрий Яшкин (1+1) и Даниил Тарасов (1+1). Голкипер гостей Александр Ерёменко отразил 31 бросок.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Это седьмой проигрыш кряду екатеринбургского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 5 декабря в гостях встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым», а «Автомобилист» 6 декабря в Казани — с «Ак Барсом».

КХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2020, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 7
Динамо М
Москва
0:1 Хиетанен (Чайковски, Шипачёв) – 01:20' (5x4)   0:2 Кагарлицкий (Шипачёв) – 03:38' (5x5)   0:3 Линдберг (Тарасов) – 05:56' (5x5)   0:4 Линдберг (Пяаярви) – 37:24' (5x5)   1:4 Мэйсек (Холланд, Бочаров) – 45:38' (5x4)   2:4 Мэйсек (Холланд, Мамкин) – 49:17' (5x5)   2:5 Тарасов (Линдберг, Сергеев) – 49:58' (5x5)   2:6 Яшкин (Кагарлицкий) – 55:32' (5x5)   2:7 Кагарлицкий (Яшкин, Шипачёв) – 58:42' (5x4)
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