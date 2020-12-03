Вадим Шипачёв набрал 700-е очко в Континентальной хоккейной лиге

Московское «Динамо» обыграло «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась с разгромным счётом 7:2 (3:0, 1:0, 3:2) в пользу подопечных Владимира Крикунова.

Одним из главных героев встречи стал форвард бело-голубых Вадим Шипачёв (0+3), набравший 700-е очко в Континентальной хоккейной лиге. Всего у форварда 225 заброшенных шайб и 475 результативных передач. В КХЛ Шипачёв помимо московского «Динамо» защищал цвета череповецкой «Северстали» и СКА из Санкт-Петербурга.

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Это седьмой проигрыш кряду екатеринбургского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 5 декабря в гостях встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым», а «Автомобилист» 6 декабря в Казани — с «Ак Барсом».