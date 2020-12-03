Мамин и Горбунов устроили яркую драку в матче ЦСКА — «Динамо» Мн

В эти минуты в Москве на стадионе «ВТБ Арена» проходит матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Динамо» Минск. Идёт первый период, счёт — 1:0 в пользу белорусского клуба.

В начале первой двадцатиминутки на льду вспыхнула драка с участием Максима Мамина и Романа Горбунова. Игроки обменялись ударами, после чего их разняли рефери.

Хоккеист «Динамо» отделался пятью минутами штрафа. Мамин к пятиминутному наказанию получил 10 минут дисциплинарного штрафа как зачинщик драки. Форвард ЦСКА был вынужден покинуть площадку для оказания медицинской помощи. Кроме того, минчане получили большинство на две минуты.

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Первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.