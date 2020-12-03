Шипачёв: буду стараться догнать Мозякина. Долголетия ему, он большой мастер

Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (7:2).

«Рад, что выиграли матч. Получилось сегодня голы забить. Рад, что Санька Ерёменко сегодня сыграл, как обычно, хорошо. Всех — с победой.

В прошлом матче «Магнитка» забила свои моменты, а мы ничего не смогли сделать. А сегодня мы забили свои моменты. Рад, что выиграли. Что было в прошлом, оно там и осталось. Сегодня мы лучше сыграли в защите и в меньшинстве.

Догнать Мозякина по очкам? Буду стараться. Серому ещё долголетия. Он большой мастер», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Это седьмой проигрыш екатеринбургского клуба кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 5 декабря в гостях встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым», а «Автомобилист» 6 декабря в Казани — с «Ак Барсом».